Подавайте заяви у міжнародний Реєстр збитків у Дії

4 апреля 2024, 13:15

Мінцифра запускає перший етап подання заяв у міжнародний Реєстр збитків у Дії. Повідомляйте про пошкоджене чи знищене майно.



Ваша домівка постраждала від російської агресії? Подавайте заяву про відшкодування в міжнародний Реєстр збитків просто в застосунку Дія. Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій. Цей процес є досить тривалим, тому разом з Мінʼюстом і партнерами працюємо над пришвидшенням запуску механізму компенсацій.

На першому етапі повідомляйте про пошкодження чи руйнування:

👉🏻 приватного будинку

👉🏻 квартири

👉🏻 дачного будинку

👉🏻 садового будинку

👉🏻 іншого житлового приміщення



❗️ Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом, оновіть застосунок.



Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.



Надалі команда планує розширити послугу, щоб громадяни могли повідомляти про шкоду життю, здоровʼю, випадки тортур та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.



Сервіс у Дії та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».