12 апреля 2024, 9:15

В Україні почав працювати Державний реєстр санкцій

В Україні розпочав роботу Державний реєстр санкцій, що є інформаційною системою, яка забезпечує безкоштовний і публічний доступ до актуальної інформації про суб'єкти, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи.

Дані в Реєстрі:

- відкриті та загальнодоступні;
- оперативно оновлюються.

Джерела інформації:

- рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України;
- судові рішення з питань санкцій.

Функції Реєстру:

- надання актуальної інформації про санкції;
- можливість отримати витяг з інформацією про санкції в електронній формі.

Доступність:

- українська та англійська мови.

Державний реєстр санкцій - важливий інструмент стримування російської агресії та наближення перемоги України.
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