В Україні почав працювати Державний реєстр санкцій

В Україні розпочав роботу Державний реєстр санкцій, що є інформаційною системою, яка забезпечує безкоштовний і публічний доступ до актуальної інформації про суб'єкти, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи.
Дані в Реєстрі:
- відкриті та загальнодоступні;
- оперативно оновлюються.
Джерела інформації:
- рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України;
- судові рішення з питань санкцій.
Функції Реєстру:
- надання актуальної інформації про санкції;
- можливість отримати витяг з інформацією про санкції в електронній формі.
Доступність:
- українська та англійська мови.
Державний реєстр санкцій - важливий інструмент стримування російської агресії та наближення перемоги України.