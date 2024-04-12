В Україні почав працювати Державний реєстр санкцій

12 апреля 2024, 9:15

В Україні розпочав роботу Державний реєстр санкцій, що є інформаційною системою, яка забезпечує безкоштовний і публічний доступ до актуальної інформації про суб'єкти, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи.

Дані в Реєстрі:- відкриті та загальнодоступні;- оперативно оновлюються.Джерела інформації:- рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України;- судові рішення з питань санкцій.Функції Реєстру:- надання актуальної інформації про санкції;- можливість отримати витяг з інформацією про санкції в електронній формі.Доступність:- українська та англійська мови.Державний реєстр санкцій - важливий інструмент стримування російської агресії та наближення перемоги України.