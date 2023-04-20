Уряд ухвалив постанову про використання Платформи реєстрів

20 апреля 2023, 12:15

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання створення та функціонування державних електронних платформ для ведення публічних реєстрів».

Постановою затверджене положення про використання Платформи реєстрів.Завдяки використанню Платформи реєстрів міністерства, центральні органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації матимуть можливість швидко й зручно створювати і керувати публічними реєстрами. Вона покликана підвищити ефективність надання державних послуг у режимі онлайн.На відміну від традиційного підходу до розроблення реєстрів, Платформа дає можливість державі досягти оптимального балансу між вимогами до безпеки даних, швидкістю розгортання і вартістю володіння реєстром. Це – наступний крок до цифровізації публічних послуг.Спроститься й життя українців. Державні органи через Платформу реєстрів самі зможуть формувати стандартні запити на інформацію, яка їм потрібна для роботи, і автоматично «підтягуватимуть» документи, необхідні для надання послуг громадянам.Платформа реєстрів дозволяє не лише створювати нові бази даних, а й технічно удосконалювати і поступово переносити на Платформу застарілі реєстри. При цьому будь-яка зміна даних у інформаційних ресурсах, які розміщені на Платформі реєстрів, фіксується. Це унеможливлює несанкціоновані втручання в роботу реєстрів чи внесення змін до них.Для розроблення реєстрів із використанням Платформи не потрібні великі команди фахівців високого рівня. Опанувати інструменти можна легко і швидко. Для розробників проводитимуть навчання і надаватимуть консультації.