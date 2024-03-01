В Україні зможуть проводити вакцинацію в аптеках

1 марта 2024, 11:45

Кабінет Міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках.

Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.