Кабмін дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій

19 июня 2024, 9:45

Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установкок, які працюють на газі.

Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.