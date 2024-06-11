Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде – нардеп

11 июня 2024, 9:15

Парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, не направлятимуть і на ВЛК через е-кабінет.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський."Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - сказав Веніславський.Як відомо, електронний кабінет запрацював 18 травня. А 18 червня у додатку Резерв+ з'явиться QR-код і це остаточно прирівняє додаток до паперового військово-облікового документа, зокрема для перетину кордону.