В Україні розпочали роботу Е-кабінети вступника

3 июля 2024, 9:15

З 1 липня до 18:00 31 липня кожен абітурієнт може створити електронний кабінет для подальшого вступу до закладів вищої освіти.

Як зареєструватися в Е-кабінеті?Внесіть до системи дані документа про повну загальну середню освіту (атестата) та одного із сертифікатів ЗНО/НМТ.Якщо сертифіката ЗНО/НМТ немає, кабінет буде зареєстровано за допомогою документа, що посвідчує особу.Після активації на електронну пошту прийде лист.Далі вступник має вказати свій номер телефону, завантажити фотографію та фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.Зареєструвати Е-кабінет можна, якщо ваш атестат виданий не пізніше 1998 року.