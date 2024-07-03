В Україні розпочали роботу Е-кабінети вступника

З 1 липня до 18:00 31 липня кожен абітурієнт може створити електронний кабінет для подальшого вступу до закладів вищої освіти.
Як зареєструватися в Е-кабінеті?
Внесіть до системи дані документа про повну загальну середню освіту (атестата) та одного із сертифікатів ЗНО/НМТ.
Якщо сертифіката ЗНО/НМТ немає, кабінет буде зареєстровано за допомогою документа, що посвідчує особу.
Після активації на електронну пошту прийде лист.
Далі вступник має вказати свій номер телефону, завантажити фотографію та фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.
Зареєструвати Е-кабінет можна, якщо ваш атестат виданий не пізніше 1998 року.