"Google Cloud для студентів: впевнений старт кар’єри” - нова програма освіти

13 августа 2024, 16:45

Цифрова стійкість – це один із пріоритетів України та світу сьогодні. Хмарні технології, зокрема Google Cloud, сприяють її досягненню попри кіберзагрози та непередбачувані події.

Вони дозволяють надійно зберігати, обробляти та керувати даними. Завдяки перевагам у безпеці та гнучкості державні установи та підприємства активно переходять на роботу в хмарі, тож попит на хмарних фахівців зростає.



Для зміцнення цифрової стійкості та підготовки висококваліфікованих фахівців, Google спільно з Міністерством освіти і науки України запускає безплатну програму для закладів вищої та фахової передвищої освіти "Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри". Ініціатива розроблена, щоб надати студентам необхідні знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями. Це допоможе їм стати конкурентоспроможними на ринку праці, сприяючи розвитку економіки та цифрової трансформації України.

Під керівництвом викладачів студенти зможуть ознайомитися з різними напрямами роботи Google Cloud завдяки навчальним матеріалам і практичним лабораторним роботам на платформі Google Cloud Skills Boost.Переваги програми для закладів освітиБезплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом періоду участі у програмі.Можливість інтегрувати програму в навчальні плани закладів освіти.Технічна та організаційна підтримка для закладів освіти протягом усієї програми.Велика кількість навчальних ресурсів та матеріалів Google Cloud.Можливість вибору навчальних напрямів:Google Cloud Digital Leader: базове розуміння хмарних концепцій та можливостей Google Cloud, зокрема, для нетехнічних спеціальностей.Google Cloud Engineering: заглиблення у хмарну інфраструктуру і підготовка до таких професій, як хмарний інженер або DevOps інженер.Google Cloud Data Analytics: аналіз і перетворення даних в хмарі.Google Cloud Computing Foundations: технічний фундамент хмарних обчислень.Google Cloud Cybersecurity: захист хмарних середовищ від загроз.Google Cloud GenAI: генеративний штучний інтелект і його застосування.Переваги програми для студентівБезплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом участі закладів освіти у програмі.Практичні навички роботи в Google Cloud Консолі.Сертифікати та бейджі навичок Google Cloud, що підтверджують кваліфікацію після завершення навчального напряму та покращують видимість для роботодавців.Воркшопи з експертами Google і лідерами української ІТ-індустрії.Ресурси для підвищення хмарної експертизи, кар'єрного розвитку і поради щодо підготовки до співбесіди.Для зручного викладання і навчання рекомендується рівень знання англійської мови B1 або вище.Успішний тестовий запускЦієї весни програма пройшла успішне тестування й оновлення за участі викладачів та студентів українських закладів вищої освіти. Серед них:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;Національний університет “Львівська політехніка”;Національний університет “Чернігівська політехніка”;Сумський державний університет.Активна участь університетів допомогла підготуватися до всеукраїнського запуску 2024-2025 навчального року і забезпечити найкращий навчальний досвід для учасників.Запрошуємо заклади вищої та фахової передвищої освіти України доєднатися до програмиВи викладач чи представник закладу освіти та готові приєднатися? Напишіть нам, вказавши назву вашого закладу, вашу посаду та контактні дані на електронну скриньку програми: gcloudeduua@gmail.com.