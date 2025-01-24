Google запрошує на другий семестр програми Google Cloud для студентів

24 января 2025, 14:15

Google відкриває реєстрацію на другий семестр безкоштовної програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар’єри”.

Після успішного першого семестру, який залучив понад 50 закладів вищої та фахової передвищої освіти України, Google продовжує програму на другий семестр 2024-2025 навчального року за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Навчальна програма "Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри” поєднує матеріали, розроблені експертами Google Cloud та викладачами, і надає закладам можливість інтегрувати передові технології Google Cloud в освітній процес. Програма дозволяє легко впровадити курси у навчальні плани та дає студентам необхідні практичні навички роботи з хмарними технологіями, які допоможуть їм успішно стартувати в кар'єрі.Переваги програми для закладів освітиБезплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом періоду участі у програмі.Можливість інтегрувати програму в навчальні плани закладів освіти.Технічна та організаційна підтримка для закладів освіти протягом усієї програми.Велика кількість навчальних ресурсів та матеріалів Google Cloud.Доступ до записів воркшопів, проведених експертами Google та лідерами української ІТ-індустрії.Можливість вибору навчальних напрямів:Google Cloud Digital Leader: базове розуміння хмарних концепцій та можливостей Google Cloud, зокрема, для нетехнічних спеціальностей.Google Cloud GenAI: генеративний штучний інтелект і його застосування.Google Cloud Computing Foundations: технічний фундамент хмарних обчислень.Google Cloud Cybersecurity: захист хмарних середовищ від загроз.Google Cloud Data Analytics: аналіз і перетворення даних в хмарі.Google Cloud Engineering: заглиблення у хмарну інфраструктуру і підготовка до таких професій, як хмарний інженер або DevOps інженер.Переваги програми для студентівБезплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом участі закладів освіти у програмі та практичні навички роботи в Google Cloud Консолі.Сертифікати та бейджі навичок Google Cloud, що підтверджують кваліфікацію після завершення навчального напряму та підсилюють резюме.Ресурси для підвищення хмарної експертизи, кар'єрного розвитку і поради щодо підготовки до співбесіди.Щоб подати заявку, достатньо написати на пошту, вказану на сайті програми. Заклади, які долучилися минулого року, мають подати заявку повторно, щоб продовжити участь у програмі.Безкоштовну навчальну програму вже пройшли тисячі студентів, а ось кілька відгуків від викладачів про користь програми:Станіслав Мілевський, доцент кафедри Кібербезпеки НТУ "ХПІ": "Ми активно використовуємо курси на платформі Google Cloud Skills Boost в освітньому процесі. Студенти отримують додаткові навички та можливість проходити курси в межах неформальної освіти."Анастасія Толкачова, асистент кафедри захисту інформації НУ "Львівська політехніка: "Ця програма допомагає готувати нове покоління фахівців. Ми плануємо й надалі брати участь і вдячні Google за підтримку та доступ до актуальних знань, що допоможуть нашим студентам досягати успіху в професії."