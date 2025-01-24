Google запрошує на другий семестр програми Google Cloud для студентів

Google відкриває реєстрацію на другий семестр безкоштовної програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар’єри”.
Після успішного першого семестру, який залучив понад 50 закладів вищої та фахової передвищої освіти України, Google продовжує програму на другий семестр 2024-2025 навчального року за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Навчальна програма "Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри” поєднує матеріали, розроблені експертами Google Cloud та викладачами, і надає закладам можливість інтегрувати передові технології Google Cloud в освітній процес. Програма дозволяє легко впровадити курси у навчальні плани та дає студентам необхідні практичні навички роботи з хмарними технологіями, які допоможуть їм успішно стартувати в кар'єрі.
Переваги програми для закладів освіти
Безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом періоду участі у програмі.
Можливість інтегрувати програму в навчальні плани закладів освіти.
Технічна та організаційна підтримка для закладів освіти протягом усієї програми.
Велика кількість навчальних ресурсів та матеріалів Google Cloud.
Доступ до записів воркшопів, проведених експертами Google та лідерами української ІТ-індустрії.
Можливість вибору навчальних напрямів:
Google Cloud Digital Leader: базове розуміння хмарних концепцій та можливостей Google Cloud, зокрема, для нетехнічних спеціальностей.
Google Cloud GenAI: генеративний штучний інтелект і його застосування.
Google Cloud Computing Foundations: технічний фундамент хмарних обчислень.
Google Cloud Cybersecurity: захист хмарних середовищ від загроз.
Google Cloud Data Analytics: аналіз і перетворення даних в хмарі.
Google Cloud Engineering: заглиблення у хмарну інфраструктуру і підготовка до таких професій, як хмарний інженер або DevOps інженер.
Переваги програми для студентів
Безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost протягом участі закладів освіти у програмі та практичні навички роботи в Google Cloud Консолі.
Сертифікати та бейджі навичок Google Cloud, що підтверджують кваліфікацію після завершення навчального напряму та підсилюють резюме.
Ресурси для підвищення хмарної експертизи, кар'єрного розвитку і поради щодо підготовки до співбесіди.
Щоб подати заявку, достатньо написати на пошту, вказану на сайті програми. Заклади, які долучилися минулого року, мають подати заявку повторно, щоб продовжити участь у програмі.
Безкоштовну навчальну програму вже пройшли тисячі студентів, а ось кілька відгуків від викладачів про користь програми:
Станіслав Мілевський, доцент кафедри Кібербезпеки НТУ "ХПІ": "Ми активно використовуємо курси на платформі Google Cloud Skills Boost в освітньому процесі. Студенти отримують додаткові навички та можливість проходити курси в межах неформальної освіти."
Анастасія Толкачова, асистент кафедри захисту інформації НУ "Львівська політехніка: "Ця програма допомагає готувати нове покоління фахівців. Ми плануємо й надалі брати участь і вдячні Google за підтримку та доступ до актуальних знань, що допоможуть нашим студентам досягати успіху в професії."