Vodafone запустив програму стажування для української молоді

28 июня 2023, 8:45

Vodafone оголошує про старт 6-місячної оплачуваної програми стажування Vodafone Career Way 2023 і запрошує студентів 4-6 курсів та випускників ВНЗ розпочати свою кар’єру разом з Vodafone Україна.



Попередні програми стажування довели свою ефективність. Так, програма 2022 року дозволила 56% стажерів отримати пропозицію працювати у Vodafone, доєднатись до команди одного з найкращих роботодавців країни і продовжити свій шлях в компанії.

Програма Vodafone Career Way 2023 передбачає набуття практичного досвіду у шести напрямках компанії:

Аналітика даних у маркетингу

Аналітика даних у фінансах

Аналітика даних у продажах

Бренд-менеджмент

Продакт менеджмент

Закупівлі



Мета програми – надати молодим талановитим фахівцям в Україні можливості для побудови професійної кар’єри, розвивати українську експертизу аналітики даних в сфері телекомунікацій. Vodafone прагне підготувати молодих українців до ефективної роботи та успішного життя в умовах цифрової економіки, що гратиме важливу роль для відновлення країни.



Цього року, як і під час минулого набору – акцент на майбутніх аналітиків даних. Тому серед вимог до майбутніх стажерів не тільки базовий перелік навичок. Перевагою будуть знання основ SQL, Python/R та Tableau/Power BI та аналітичні здібності. Знання англійської – також обов’язкова умова участі у програмі.



Компанія надаватиме перевагу кандидатам з аналітичним складом мислення, креативним та інновативним молодим фахівцям з гарними комунікативними та презентаційними навичками, зі здатністю до швидкого навчання, критичним мисленням та адаптивністю.



Стажери отримають усі переваги працевлаштування у Vodafone: безліч можливостей для професійного розвитку та особистого зростання, а також офіс в серці Києва, гібридний формат роботи, офіційне оформлення та корпоративний мобільний зв’язок.



Набір стартував 27 червня. Щоб потрапити до програми, треба подати заявку на участь на сайті https://career.vodafone.ua/programa-stazuvannya-career-way. За результатами поданих заявок, оцінювальних заходів та інтерв’ю фахівці Vodafone відберуть стажерів, які протягом шести місяців працюватимуть над реальними завданнями у одній з найбільш інноваційних сфер.