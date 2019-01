Vodafone объявляет о старте карьерной программы для украинской молодежи

30 января 2019, 11:45

Vodafone инициирует масштабную программу поддержки украинских студентов. Цель программы – подготовить молодых украинцев к эффективной работе и успешной жизни в условиях цифровой экономики.

Программа Vodafone Career Way подразумевает профессиональное обучение и стажировку в более чем десяти направлениях компании: маркетинг, IT, финансы, телекоммуникации, продажи и пр.



Первый этап программы стажировки уже стартовал – заявку на участие можно заполнить на сайте http://career.vodafone.ua/career-way до 10 февраля. Программа обещает 6 месяцев тотального погружения в диджитал мир, участие в инновационных проектах, которые приближают будущее, возможность стать причастным к созданию технологий нового поколения.



Для подачи заявки не нужно резюме, достаточно заполнить анкету и отправить селфи-видео. Кандидаты пройдут тестирование своих навыков, способностей и знаний. К участию в программе приглашаются студенты четвертого-шестого курса и выпускники университетов.



Ребята, прошедшие конкурсный отбор, становятся участниками программы стажировки. Первый месяц практики включает работу с наставником, онлайн обучение и практическое знакомство с работой различных подразделений компании. Далее лучших студентов ждет полгода полноценной оплачиваемой стажировки в компании. Участники программы пройдут ряд тренингов, получат профессиональное развитие в выбранной дирекции под руководством наставника и примут участие в кросс-функциональном проекте. Детали программы доступны по ссылке.



У Vodafone уже есть успешный опыт программы стажировки. В 2016 году компания провела первую в Украине программу практической профессиональной подготовки инженеров связи 3G Dream Team. 21 человек, прошедший стажировку 3G Dream Team, стал сотрудником компании.



Vodafone – один из лучших работодателей. Это подтверждают оценки независимых экспертов. В частности, компания признана одним из 20 лучших работодателей Украины согласно исследованию рынка работодателей HeadHunter Украина по результатам 2018 года. HR-решения Vodafone также признаны самыми инновационными по результатам всеукраинского рейтинга «Лучшие работодатели Украины» журнала «Бизнес». Внутренняя социальная сеть ПРОСТОР компании Vodafone Украина получила золото международного конкурса Intranet & Digital Workplace Awards from Step Two в 2018 году. Vodafone входит в топ-20 самых инновационных компаний Украины по версии журнала «Власть Денег».