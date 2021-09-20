lifecell начал отбор на программу стажировки Jump into life:)

Диджитал-оператор lifecell начинает набор в социально-образовательную программу Jump into life:). Заявки на участие можно присылать до 31 декабря 2021 года.
Jump into life:) ― это социально-образовательная программа мобильного оператора lifecell, благодаря которой он привлекает в свою команду талантливую молодежь и способствует развитию молодых украинских профессионалов.
Участвуя в этой программе, студенты ознакамливаются с полным циклом ведения бизнеса, реализовывают практические задачи, учатся фокусироваться на достижении индивидуального результата и погружаются в корпоративную культуру работы международной компании. Стажировку можно пройти по следующим направлениям: телеком-специальности, IT, маркетинг, связи с общественностью, аудит, экономика, финансы, юриспруденция, продажи, административные специальности.
За каждым из «джамперов» закрепляется индивидуальный ментор из опытных специалистов компании. На протяжении стажировки он делится со студентом своими знаниями и опытом, а также предоставляет обратную связь. Под руководством менторов студенты участвуют в реализации бизнес-задач. Кроме того, «джамперы» посещают профессиональные тренинги и мастер-классы. График программы согласовывается индивидуально между студентом и ментором. Это позволяет молодым профессионалам участвовать в программе и одновременно продолжать учебу в вузе в обычном режиме.
Детальнее о Jump into life:) можно узнать в ролике по ссылке.
Этапы реализации:
1. 15 сентября-31 декабря 2021 года ― отбор участников программы: сбор и обработка заявок, проведение телефонных собеседований, интервью с менторами и финальной бизнес-игры. Для подачи заявки на участие в программе, пожалуйста, перейдите по ссылке: www.lifecell.ua/jump
2. 28 января 2022 года ― открытие программы.
3. 31 января-27 мая 2022 года ― выполнение практических заданий под руководством ментора по согласованному графику и прохождение теоретических тренингов.
4. 03 июня 2022 года ― защита командных проектов, которые студенты готовят в течение стажировки. Каждый финалист получает сертификат о прохождении программы Jump into life:), а также рекомендации ментора и HR-эксперта касательно построения успешной карьеры.
За 13 лет существования программы в ней приняло участие более 400 студентов, и каждый третий из них получил предложение трудоустройства.
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