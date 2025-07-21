Мінськ постачає електроніку для "Кинжалів" та Х-101

21 июля 2025, 14:15

Нові розслідувальні матеріали підтверджують глибоку залученість білоруського оборонно-промислового комплексу (ОПК) у виробництво високоточного озброєння для Збройних сил РФ.



За даними приватної розвідувальної компанії Dallas, державні підприємства Білорусі, зокрема “Інтеграл” і “Пеленг”, системно постачають компоненти до російських ракет класу Х-101, Х-47М2 “Кинжал”, Х-69, Х-38, а також до систем ППО С-300/400.

Йдеться про мікросхеми, стабілізатори, оптичні вузли та елементи прицільних комплексів, які використовуються в системах наведення, управління польотом та бойовій частині зброї, що завдає ударів по території України. Формально це електроніка подвійного призначення, але вона потрапляє у вироби, що несуть бойове навантаження, включно з терористичними ударами по критичній інфраструктурі.



Мінськ напряму співпрацює з російськими концернами “Ростех” і “Алмаз-Антей”, попри санкції. Зберігається навіть офіційне листування між сторонами. Це свідчить про глибокий рівень кооперації в межах спільного військово-промислового контуру, де Білорусь виконує функцію технологічного й логістичного хабу.



Крім електроніки, ще з 2024 року підтверджено участь 140-го ремонтного заводу у відновленні російської бронетехніки, а також постачання білоруських прицілів для танків і БМП РФ. Іноземні технології, які Росія більше не може імпортувати напряму, заходять через Мінськ або закуповуються “на сліпу” через посередників.

Важливо, що роль Білорусі не обмежується лише ОПК: територія країни використовується для підготовки найманців, розміщення ядерної зброї та інформаційно-психологічного тиску на ЄС, зокрема через створену міграційну кризу на польському та литовському кордонах.