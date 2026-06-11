Російський дрон "Піранья" став модульним

11 июня 2026, 10:45

Ударний БПЛА «Піранья» отримав глибоку модернізацію після бойового застосування.



Перша версія — один канал відео і керування, 10-дюймовий боєприпас.



Оновлена версія: чотири одночасних частоти керування з автоматичним вибором найстійкішого каналу, максимальна злітна маса 12 кг, корисне навантаження — до 4 кг, час польоту — 35 хвилин.

Ключове нове рішення — модульна архітектура з швидкознімними кріпленнями для камери, відеопередавача і приймача команд.«Піранья» еволюціонувала за тим самим принципом, що і весь клас важких ударних мультикоптерів: від «що вийде» до «що потрібно в конкретних умовах РЕБ».Технічно четверте частотне рознесення з автовибором каналу — це те, що оператор раніше робив вручну або не робив взагалі. Сучасні засоби РЕБ блокують насамперед найвживаніші частоти і роблять це швидко. Автоматичне перемикання між чотирма каналами перекладає «гонку перешкод» на рівень алгоритму — оператор зосереджується на пілотуванні, а не на боротьбі зі зв'язком.Модульна архітектура вирішує другу проблему — польову ремонтопридатність. Камера вибита? Відеопередавач згорів від перегріву або вражений? Заміна в полі за хвилини без спеціального обладнання. Уніфіковані компоненти між модифікаціями означають єдиний запасний парк для кількох типів дронів — це пряма логістична економія і підтримання боєздатності без зупинки на ремонт у тилу.35 хвилин польоту при 12 кг злітної маси — це хороший баланс для класу: достатньо для пошуку цілі та повторних заходів, але ще не автономне патрулювання. У поєднанні зі стійким зв'язком на чотирьох частотах — це платформа, яка може дочекатися відкриття люка, повороту башти або виходу екіпажу, а не просто атакувати першу-ліпшу точку на корпусі.