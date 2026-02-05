РФ уперше вивезе на експорт модернізований РПГ-29М "Вампір"

5 февраля 2026, 10:15

Рособоронекспорт заявив, що дебют «Вампіра» у версії РПГ-29М відбудеться на World Defense Show 2026 в Ер-Ріяді (8–12 лютого) як приклад «модернізації з урахуванням бойового досвіду».



Суть апдейту — не в “чарівній” новій гранаті, а в ергономіці й добовості: масу пускового пристрою обіцяють знизити утричі, встановити вседобовий тепловізійний приціл із функціями системи керування вогнем і розширити номенклатуру пострілів.

Практичний ефект — швидше розгортання, менше навантаження та кращий шанс “побачити-вистрілити” вночі/в диму, коли часу на прицілювання мінімум. Сам факт показу в Ер-Ріяді теж важливий: РФ намагається продавати «дешевий апгрейд» простих систем як відповідь на уроки фронту.База при цьому лишається класичною: РПГ-29 прийнятий на озброєння у 1989 році, калібр 105 мм, заявлена дальність до 500 м, основний постріл — тандемний ПГ-29В (передній заряд «прибирає» ДЗ/екрани, основний працює по броні). Найімовірніша «робоча» ніша — укриття, легка бронетехніка та техніка забезпечення на коротких дистанціях.Але РПГ-29М не стає автоматично «вбивцею танків нового покоління»: активний захист, дистанційні модулі й насичення поля бою БпЛА роблять роботу розрахунку ризикованою, а приціл не замінює підготовку та дисципліну застосування. Також публічно не названо ані нової маси, ані переліку нових пострілів — отже, поки що це радше контур для продажів.Це прагматичне «полегшення й добовість» перевіреної труби під сучасну піхотну війну та експорт. Реальну цінність покаже лише серійність і повторюваність результату, а не стенд у Ер-Ріяді.