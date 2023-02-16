Українські кіберспеціалісти провели провели серйозну атаку в РФ

16 февраля 2023, 10:45

Був "зламаний" один з найбільших інтернет-провайдерів на болотах під назвою "Дом.ру" (ЕР-Телеком), послугами якого користуються "Альфа банк", "Сбербанк", АЗС "Лукойл", "Татнафта" та ін.

В результаті чого більш ніж 5000 аварій в роботі, відсутній інтернет, скинуті налаштування систем та здійснено друк на більше ніж тисячі принтерах з нагадуванням жителям рф, що добро завжди перемагає зло.Також наші хакери "поклали" мережу IT компанії "Пейтранс". Без можливості поновлення. Компанія надає послуги з техпідтримки системи оплати проїзду в московському метро. Дані та сервери знищені. Певно, не обійшлося без СБУ.