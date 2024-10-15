В Україні нарахували 419 нелегальних АЗС, – асоціація

15 октября 2024, 9:45

Нафтогазова асоціація України оновила дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS info, куди надходять скарги громадян про роботу АЗС із ознаками порушення чинного законодавства.

Згідно з останніми даними на вересень 2024 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об'єктів. Лідерами за кількістю таких станцій стали Львівська область – 98 АЗС (23%), Одеська – 42 АЗС (10%) та Івано-Франківська – 41 АЗС (10%).

«Нафтогазова Асоціація України звертається до Кабінету Міністрів, Державної податкової служби та Тимчасової слідчої комісії із закликом провести додаткові перевірки об'єктів, які можуть працювати з порушеннями. Нелегальні АЗС мають або легалізувати свою діяльність, або залишити ринок. Лише так можна збільшити надходження до державного бюджету для фінансування оборонних сил та забезпечити безпеку громадян», – наголосили в НАУ.