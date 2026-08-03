ВС РФ повредили более 200 АЗС в Украине

3 августа 2026, 9:45

Этим летом ВС России с помощью дронов и авиабомб подожгли сотни автозаправочных станций (АЗС) в Украине, пишет Financial Times, со ссылкой на информацию депутата Харьковского облсовета Скорика.

Сообщается об уничтожении более 200 АЗС, по меньшей мере 80 из которых находятся в Харьковской области. Украинские чиновники отметили, что интенсивность атак возросла в последние недели. По всей видимости, как подчеркивается в статье, РФ хочет нарушить логистику в прифронтовых районах, усилить социальную напряженность и заставить людей уехать оттуда. Кроме того, издание пишет, что Москва может считать эти удары ответом на атаки по своим нефтегазовым объектам. Власти некоторых регионов сообщают, что атаки усложняют жизнь, в магазинах могут повыситься цены, но «люди в основном привыкли к тому, что противник постоянно придумывает новые методы террора».Издание отмечает, что атаки, помимо Харьковской, затронули Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В некоторых прифронтовых городах АЗС пытаются защитить толстыми бетонными блоками.