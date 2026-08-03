Создательница "Поттера" отправила служащему ВСУ книгу с автографом

3 августа 2026, 8:45

Создательница вселенной «Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг отправила книгу с автографом украинскому морскому пехотинцу, который более 4 лет находился в плену.

«Истории о Гарри Поттере поддерживали Александра и его соратников в месте, которое было хуже, чем Азкабан», - отмечается в соцсетях, опубликовавших эту новость.В письме, отправленном вместе с подписанным экземпляром книги «Гарри Поттер и философский камень», Роулинг пожелала ему здоровья, долгой и счастливой жизни.Майор морской пехоты Александр Иванов был освобожден из плена в рамках первого этапа обмена по формуле «1000 на 1000» 15 мая этого года.