Байден разрешил предоставить ВСУ авиабомбы большой дальности JSOW

27 сентября 2024, 11:15

AGM-154 Joint Standoff Weapon — тактическая планирующая управляемая авиабомба. Ее можно запускать с F-16.

Она имеет несколько модификаций с дальностью поражения до 130 км при пуске с большой высоты. Однако, как отмечают аналитики, у Воздушных сил Украины нет возможности применять высотный полет из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях.Поэтому все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета. Ожидается, что AGM-154 JSOW придется запускать только на расстоянии в 40 км.