Бренд AGM представил "самый мощный смартфон в мире"

21 февраля 2018, 9:45

Малоизвестный у нас немецкий бренд AGM «отметился» анонсом своего флагманского смартфона – X3.

Официальный дебют новинки ожидается в Барселоне, в рамках международной выставки MWC 2018, в период с 27 февраля по 1 марта.AGM X3 производителем позиционируется в роли «самого мощного смартфона в мире».В основе его флагманский чип Qualcomm Snapdragon 845.Что касается других особенностей данного терминала, пока что известно о 6-дюймовом дисплее производства Japan Display с соотношением сторон 18:9, а также двойной основной 24Мп камере и Android 8.0 «из коробки». Корпус, конечно же, защищен от воды, пыли, ударов и пр.Остальные характеристики и особенности новинки уже непосредственно на самой выставке через пару дней. Там же, очевидно, будет названа и стоимость.