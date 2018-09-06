Смартфон AGM X3 с защитой IP68 и MIL-STD-810G представлен официально

Малоизвестная у нас компания AGM анонсировала свой новый смартфон – X3.
Новинка претендует на звание одного из самых производительных «умных» телефонов своем сегменте.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845. Графика в этой «связке» - Adreno 630. Объем оперативной памяти – 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – до 256 ГБ.
Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его соотношение сторон 18:9. Разрешение – 1080х2160 точек. Поверх экрана идет стекло Gorilla Glass 5.
Корпус защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810G, то есть, от пыли, воды, падений с высоты до 1,5 метра включительно и перепадов температур - от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия.
На тыльной панели расположен сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера – модули 12Мп и 24Мп. Фронтальная камера получилась 20Мп.
Емкость аккумулятора – 4100 мАч.
Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo.
Стоимость – от $510 за версию с 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ.
Релиз состоится на днях.
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