Acer Chromebook 11 C771 – хромбук с защитой корпуса MIL-STD 810G

10 августа 2017, 12:45

Тайваньская Acer объявила об анонсе своего нового хромбука - Chromebook 11 C771.



Согласно официальным данным, корпус этого решения известного мирового производителя защищен по стандарту MIL-STD 810G, а это значит, что он способен выдержать падение с высоты 1,2 метра, а его клавиатура – пролив воды, объемом до 330 мл.

Диагональ дисплея – 11,6-дюймов (опционально он сенсорный), а разрешение – 1366х768 точек.В качестве аппаратной основы «под капотом» Intel Celeron, Core i3 или Core i5 шестого поколения (архитектура Skylake) + 4 ГБ ОЗУ.Отдельно отмечена поддержка слота microSD, USB 3.1 Type C, два USB 3.0, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем, поддерживается Wi-Fi (802.11ac).В продаже С771 появится по цене в $280 за версию без сенсорного дисплея и $330 за модификацию с сенсорным.