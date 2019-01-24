Анонс хромбуков Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512

24 января 2019, 10:15

Помимо презентации нового ноутбука TravelMate B114-21, компания Acer представила также новые Chromebook Spin 512 и Chromebook 512.



Обе новинки работают под управлением Chrome OS и ориентированы на образовательный сектор.

Модели получили 12-дюймовые дисплеи с разрешением 912х1366 точек. Сенсорный экран у Chromebook Spin 512 может вращаться на 360 градусов. Отмечается также возможность управления при помощи пера. Chromebook 512 обладает крышкой, способной вращаться на 180 градусов.



Обе новинки получили защищенные по стандарту MIL-STD 810G корпуса и выдерживают падения с высоты до 1,2 метра. Клавиатура у обоих устройства защищена от случайно пролитой жидкости.

В основе Chromebook Spin 512 – процессор Intel (вплоть до Pentium Silver N5000). Объем оперативной памяти 4/8 ГБ. Флеш-накопитель в этом аппарате 32 ГБ либо 64 ГБ. Беспроводные модули и интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Кроме них, здесь два порта USB 3.0 Type-A и два порта USB 3.0 Gen 1 Type-C. Емкость аккумулятора – 3920 мАч.

Спецификации Chromebook 512 похожи на те, что у модели с приставкой Spin 512, однако здесь HD-камера.Релиз новинок намечен на апрель. Стоимость Chromebook Spin 512 – от $450, а Chromebook 512 - от $330.