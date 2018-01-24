Acer представила 11,6-дюймовый хромбук Spin 11

24 января 2018, 13:15

Тайваньская Acer представила свой новый хромбук - Spin 11.



Новинка позиционируется в сегменте ноутбуков-трансформеров.

Диагональ дисплея – 11,6 дюймов, а его разрешение – 768х1366 точек. Дисплей, конечно же, сенсорный.В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессор Intel поколения Apollo Lake. Производителем предусмотрены версии с 14-нанометровым чипом Celeron N3350 (два ядра; 1,1–2,4 ГГц), Celeron N3450 (четыре ядра; 1,1–2,2 ГГц) и Pentium N4200 (четыре ядра; 1,1–2,5 ГГц). Все эти изделия содержат ускоритель Intel HD Graphics 500/505.Объем ОЗУ – 4 либо 8 ГБ. В качестве хранилища здесь «флешка» eMMC на 32 либо 64 ГБ.Отдельно отмечены 2 порта USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-А.Одного полного заряда батареи достаточно на 10 часов автономной работы.В продаже новинка появится по цене $350.Точная дата старта продаж пока не указывается.