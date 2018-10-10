Официальный анонс недорогого хромбука ASUS Chromebook C423

10 октября 2018, 12:45

Тайваньская ASUS представила свой новый хромбук - Chromebook C423.

Новинка предложена в двух версиях. Первая обладает 2-ядерным чипом Celeron N3350 поколения Intel Apollo Lake, и работает на частоте 1,1 ГГц. Кроме того, здесь 14-дюймовый дисплей с разрешением 768х1366 точек и соотношением сторон 16:9.Вторая модификация хромбука получила 4-ядерный процессор Intel Pentium N4200, тактовая частота которого 1,1 ГГц. Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.Объем оперативной памяти – 4/8 ГБ стандарта LPDDR4. Емкость постоянного накопителя eMMC – 32/64 ГБ. Есть также слот для карт расширения памяти SD/SDHC/SDXC.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2×2), Bluetooth 4.0, два порта USB 3.0 Type-C и два порта USB 3.1.Дата релиза новинки будет сообщена чуть позже.