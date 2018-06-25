Chromebook C223 – новый хромбук ASUS за 320 евро

25 июня 2018, 12:45

В Сети появилась информация о новом хромбуке ASUS – модели Chromebook C223, которая пока что не была представлена официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 768х1366 точек.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" прогнозируется 14-нм процессор Intel Celeron N3350 у которого 2 вычислительных ядра и графика Intel HD Graphics 500.

Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.



Среди прочего отмечается два симметричных порта USB Type-C, один USB Type-А, классический разъем аудио и пр. Вес устройства – 1,25 кг.

На данный момент новинка появилась на сайтах некоторых продавцов, а потому официальный анонс ждать недолго. Ориентировочная стоимость – 320 евро.