IFA 2018: новые хромбуки Lenovo Chromebook C330 и S330 с сенсорными дисплеями

4 сентября 2018, 9:45

В рамках выставки IFA2018 в Берлине, китайская компания Lenovo представила свои новые хромбуки - Chromebook C330 и S330.



Обе новинки работают под управлением Chrome OS.

Первый из аппаратов представляет собой трансформируемый ноутбук класса «два-в-одном». Его можно использовать в режиме планшета. Крышка с сенсорным дисплеем на 11,6-дюймов и разрешением HD можем вращаться на 360 градусов. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek 8173C. Графика IMG PowerVR GX6250. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а пользовательской 32/64 ГБ. Отдельно отмечается наличие порта USB Type-C. Автономность на одном заряде – до 10 часов.



Chromebook S330 – это 14-дюймовый хромбук с дисплеем Full HD. В качестве опции может быть установлен сенсорный дисплей. Процессор здесь - MediaTek 8173C. Объем ОЗУ – 4 ГБ, а ПЗУ – 32/64 ГБ. Есть порт USB Type-C.



В продаже новинки появятся по цене 350 и 280 евро соответственно. Точная дата релиза пока не называется.