ASUS Chromebook Flip C101 – хромбук-перевертыш за $300

25 сентября 2017, 12:45

Тайваньская ASUS анонсировала и готовится начать продажи своего нового хромбука-перевертыша - Chromebook Flip C101.



Первый рынок, который увидит новинку – США. Ориентировочный ценник - $300. Дата начала поставок – сегодня, 25 сентября.

Новинка получила металлический корпус и 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 800х1280 точек. Экран откидывается на 360 градусов, что в свою очередь позволяет устройству работать в нескольких режимах, в том числе в формате планшета.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 6-ядерный Rockchip RK3399 + 4 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь о двух портах USB 3.1, а также одному USB 2.0, слоте MicroSD и пр.Согласно официальным данным, одного полного заряда аккумулятора достаточно для 9 часов автономной работы.