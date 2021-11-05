ASUS представила ноутбуки серии Chromebook CR1 для учащихся

5 ноября 2021, 10:15

Компания ASUS анонсировала портативные компьютеры Chromebook CR1 (CR1100) и Chromebook Flip CR1 (CR1100), разработанные специально для применения в образовательной сфере.

На устройства установлена операционная система Chrome OS.



Новинки имеют защищённое исполнение в соответствии со стандартом MIL-STD-810H. Им не страшны удары, неаккуратное обращение, случайно пролитая жидкость и падения с высоты до 120 см. Корпус получил антибактериальное покрытие.



Экран хромбуков имеет размер 11,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD (1366 × 768 пикселей). У модели Chromebook CR1 крышка может раскрываться на 180 градусов. Версия Chromebook Flip CR1 получила поддержку сенсорного управления, а дисплей может вращаться на 180 градусов для перевода ноутбука в планшетный режим работы.



В основу положена аппаратная платформа Intel Jasper Lake. Может быть установлен двухъядерный процессор Celeron N4500 или четырёхъядерный чип Pentium Silver N6000. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя eMMC — 32 или 64 Гбайт.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, модуль 4G (опционально), веб-камера 720p, по два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 3.2 Gen 1 Type-C, гнездо для наушников и слот microSD.

(С) 3dnews.