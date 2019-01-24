Acer TravelMate B114-21 – 14-дюймовый ноутбук для учащихся

24 января 2019, 9:45

Тайваньская Acer представила свой новый ноутбук - TravelMate B114-21.



Новинка ориентирована на учеников и студентов.

Релиз намечен на следующий квартал.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 2-ядерный процессор AMD A6-9220C, тактовая частота которого до 2,7 ГГц. Графика здесь Radeon R5. Объем оперативной памяти до 16 ГБ стандарта DDR4. В качестве накопителя применен PCIe NVMe SSD на 256 Гбайт.



Касательно беспроводных модулей отмечается Wi-Fi 802.11ac, сетевой Ethernet-контроллер, интерфейсы HDMI, USB 3.0 Gen1, USB 2.0 (х2) и SD-слот.



Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение Full HD. Сообщается, что пользователь может раскрыть крышку с экраном на 180 градусов, для того, чтобы иметь возможность совместной работы в аудиториях.

Корпус ноутбука защищен по стандарту MIL-STD 810G.Устройство будет предлагаться с предустановленной Windows 10 в S-режиме. Ориентировочная стоимость новинки пока не называется.