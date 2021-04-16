Представлен Acer Chromebook Spin 513 на процессоре Snapdragon 7c по цене $480

16 апреля 2021, 11:45

Ранее стало известно, что Acer работает над двумя Chrome OS-устройствами на базе чипа Qualcomm Snapdragon 7c. Сегодня компания представила Chromebook Spin 513, который, к сожалению, пока нельзя приобрести.

Как заметили специалисты ресурса About Chromebooks, устройство доступно в двух конфигурациях, которые отличаются объёмом оперативной памяти. Базовая модель, стоимость которой составляет $479, комплектуется 4 Гбайт ОЗУ. За доплату в $20 пользователи получат ноутбук с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Что касается накопителя, его ёмкость составляет 64 Гбайт. Разрешение 13,3-дюймового сенсорного дисплея равно Full HD. Производитель заявляет о 13,5 часах автономной работы от встроенного аккумулятора. Ноутбук может похвастаться двумя разъёмами USB-C 3.2 и одним USB-A 3.2.

Любопытно, что в перечне характеристик устройства не упоминается LTE-модем. Вполне возможно, что за него придётся доплатить. Пока неизвестно, когда стартуют продажи ноутбука, однако ожидается, что его можно будет приобрести в ближайшие дни.

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