HP выпустила ноутбук-трансформер Chromebook x360 14c с процессором Tiger Lake

12 апреля 2021, 13:45

Компания HP представила обновлённый портативный компьютер Chromebook x360 14c под управлением операционной системы Chrome OS.

В основу устройства положена аппаратная платформа Intel с кодовым названием Tiger Lake.

Покупателям будут доступны версии с разными процессорами. Это, к примеру, чип Core i3-1115G4 с двумя ядрами (четыре потока инструкций) с тактовой частотой до 4,1 ГГц. В состав изделия входит UHD-графика Intel.



Дисплей формата Full HD (1920 × 1080 точек) с диагональю 14 дюймов может вращаться на 360 градусов, предоставляя гибкость использования. Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и специального пера.



В арсенале хромбука — оперативная память DDR4-3200, твердотельный накопитель PCIe NVMe, аудиосистема Bang & Olufsen со стереофоническими динамиками, веб-камера формата 720р, клавиатура с подсветкой. За беспроводные подключения отвечают контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.



Портативный компьютер оборудован двумя портами USB Type-C (10 Гбит/с), портом USB Type-A (5 Гбит/с), стандартным аудиогнездом и слотом microSD. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 58 Вт·ч.

В продажу новая модель Chromebook x360 14c поступит по цене от 499 долларов США.

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