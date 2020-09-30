GIGABYTE оснастила новые неттопы Brix Pro процессорами Intel Tiger Lake

30 сентября 2020, 11:15

Компания GIGABYTE анонсировала настольные компьютеры небольшого форм-фактора Brix Pro, в основу которых положены процессоры Intel Core одиннадцатого поколения из состава аппаратной платформы Tiger Lake.

Дебютировали модели BSi7-1165G7, BSi5-1135G7 и BSi3-1115G4, оснащённые чипом Core i7-1165G7, Core i5-1135G7 и Core i3-1115G4 соответственно. За обработку графики во всех случаях отвечает интегрированный ускоритель Intel Iris Xe.



Неттопы заключены в корпус объёмом всего 1,16 литра: габариты составляют 1‎96,2 × 44,4 × 140 мм. Возможна установка двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4-3200 суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Система может быть оснащена одним твердотельным модулем M.2 PCIe Gen4 x4 и ещё одним накопителем M.2 PCIe x4/SATA. Кроме того, доступен порт SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.



На фронтальную панель выведены четыре порта USB 3.2, гнёзда для наушников и микрофона. Сзади сосредоточены четыре коннектора HDMI 2.0a, интерфейс Thunderbolt 4/USB4.0, два порта USB 3.2 Gen 2 и два сетевых порта GbE LAN.

Гарантирована совместимость с операционными системами Microsoft Windows 10 Home/Pro/IoT и Linux. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.