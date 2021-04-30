Неттоп MINISFORUM TL50 оснащён процессором Intel Tiger Lake с графикой Iris Xe

30 апреля 2021, 10:45

Гонконгская компания MINISFORUM анонсировала свой первый компьютер небольшого форм-фактора на аппаратной платформе Intel Tiger Lake: поставки устройства, получившего обозначение TL50, начнутся предстоящим летом.

Базовая версия несёт на борту процессор Core i5-1135G7 с четырьмя ядрами (восемь потоков инструкций), работающими на частоте 2,4 ГГц с возможностью повышения до 4,2 ГГц. Чип содержит графический ускоритель Intel Iris Xe.



В арсенале новинки — 12 Гбайт оперативной памяти и твердотельный модуль М.2 PCIe вместимостью 512 Гбайт. Внутри корпуса есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма.



В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 5 и двухпортовый сетевой контроллер 2.5 Gigabit Ethernet. Доступны интерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort и Thunderbolt 4, четыре порта USB 3.0 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, стандартные гнёзда для наушников и микрофона.

Габариты составляют 149,6 × 149,6 × 55,5 мм. Используется операционная система Windows 10 Home. Цена новинки в обозначенной конфигурации — приблизительно 650 долларов США.

(С) 3dnews.