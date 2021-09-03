Shuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper Lake

3 сентября 2021, 10:45

Компания Shuttle в скором времени выведет на рынок настольные компьютеры небольшого форм-фактора DL20N и DL20N6. Сообщается, что в основу этих неттопов ляжет аппаратная платформа Intel Jasper Lake.



Модель DL20N получит процессор Celeron N4505 с двумя ядрами с частотой от 2,0 до 2,9 ГГц. Версия DL20N6 будет оборудована четырёхъядерным чипом Pentium Silver N6005 с тактовой частотой 2,0–3,3 ГГц. Процессоры не поддерживают технологию многопоточности. В оснащение входит интегрированный ускоритель Intel UHD Graphics.



Неттопы могут нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. Есть возможность установки 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельного модуля М.2 2280.



В арсенал входят ридер SD-карт и сетевой контроллер Intel i211 стандарта Gigabit Ethernet. Для вывода изображения доступны интерфейсы HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a и D-Sub.



Компактные компьютеры опционально могут быть оборудованы адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Есть по два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, стандартные аудиогнёзда и два последовательных порта.



Говорится о совместимости с операционными системами Windows и Linux. Цена пока не уточняется.

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