Скоро выйдут настольные мини-ПК ASUS PN41 с 10-нм процессорами Intel Jasper Lake

24 февраля 2021, 11:15

Компания ASUS, по сообщениям интернет-источников, готовит к выпуску компьютер небольшого форм-фактора PN41, который придёт на смену модели PN40, показанной на изображениях.

В основу новинки ляжет аппаратная платформа Intel Jasper Lake. Покупатели смогут выбирать между модификациями с процессором Celeron N5100 и Pentium Silver N6000. Эти 10-нанометровые чипы содержат четыре вычислительных ядра без поддержки многопоточности. В первом случае тактовая частота варьируется от 1,1 до 2,8 ГГц, во втором — от 1,1 до 3,3 ГГц. В состав изделий входит графический ускоритель Intel UHD Graphics.



Отмечается, что версия на чипе Celeron получит пассивное охлаждение, что говорит о нулевом уровне шума. Базовая конфигурация предусматривает наличие 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуля вместимостью 128 Гбайт. Операционная система — Windows 10.



Отмечается, что пользователи смогут установить накопитель типоразмера 2,5 дюйма. От версии предыдущего поколения, вероятно, будут унаследованы разъёмы USB Type-C, USB 3.х Type-A, HDMI, DisplayPort и Ethernet.

Цена, по имеющейся информации, составит от 400 долларов США.

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