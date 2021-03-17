Chuwi Hi10 Go стал первым планшетом "два в одном" на платформе Intel Jasper Lake

17 марта 2021, 11:45

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, в конце апреля начнёт продажи гибридного устройства Hi10 Go — первого планшета класса «два в одном», построенного на аппаратной платформе Intel с кодовым именем Jasper Lake.

В частности, говорится об использовании 10-нанометрового процессора Celeron N5100. Чип содержит четыре ядра без поддержки многопоточности. Базовая тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная — 2,8 ГГц. В состав решения входит ускоритель Intel UHD Graphics.



Планшет наделён 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 точек. Подсоединяемая клавиатура позволяет использовать гаджет в качестве компактного ноутбука.



Оснащение включает 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 22 Вт·ч.

Новинка заключена в корпус толщиной всего 8,5 мм. Среди прочего упомянута возможность управления при помощи пера Hipen H6.



На устройство установлена операционная система Windows 10. Другие технические характеристики и цена будут раскрыты ближе к дате начала официальных продаж.

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