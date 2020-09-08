Ноутбук Chuwi GemiBook с экраном 2К и 12 Гбайт ОЗУ стоит $299

8 сентября 2020, 11:15

Компания Chuwi, известный разработчик ноутбуков и планшетов, анонсировала портативный компьютер GemiBook, продажи которого начнутся ближе к середине текущего месяца.

Новинка оборудована дисплеем на матрице IPS с диагональю 13 дюймов. Применена панель формата 2К с разрешением 2160 × 1400 пикселей и соотношением сторон 3:2. Крышку с экраном можно раскрывать на угол до 180 градусов.



Задействован процессор Intel Celeron J4115 поколения Gemini Lake Refresh. Чип содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц (повышается до 2,5 ГГц) и графический контроллер Intel UHD Graphics 600.

Устройство несёт на борту 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью 256 Гбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1.



Ноутбук заключён в металлический корпус; вес составляет приблизительно 1,34 кг. Среди доступных разъёмов можно упомянуть порты USB Type-A и USB Type-С, а также стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.



На портативный компьютер установлена операционная система Windows 10. Приобрести новинку можно будет за 299 долларов США.