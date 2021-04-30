Acer готовит ноутбук Swift X с чипом AMD Ryzen 5000U и графикой NVIDIA

30 апреля 2021, 9:45

На сайте Acer появилось описание тонкого и лёгкого портативного компьютера Swift X, построенного на аппаратной платформе AMD: продажи новинки, работающей под управлением Windows 10 Home, начнутся в ближайшее время.

В ноутбук (модель SFX14-41G-R3AD) установлен процессор Ryzen 5 5500U. Этот чип содержит шесть вычислительных ядер (12 потоков инструкций) с тактовой частотой 2,1 ГГц и возможностью повышения до 4,0 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X SDRAM составляет 8 Гбайт.



Новинка оборудована 14-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гбайт памяти GDDR6.

В арсенале портативного компьютера — твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью 512 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, дактилоскопический сканер, аудиосистема DTS Audio, клавиатура с подсветкой, два порта USB 3.2 Gen1, порт USB Type-C, интерфейс HDMI и стандартное аудиогнездо.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 59 Вт·ч. Устройство, представленное в цветовом исполнении Safari Gold, весит 1,39 кг. Цена составляет около $900.

(С) 3dnews