Юг-Контракт начала продажи новых ноутбуков Acer Swift

21 мая 2019, 9:45

В ассортименте Юг-Контракта появились стильные и производительные ноутбуки Swift 1 и Swift 3 от компании ACER.



Продуктивные ноутбуки Swift 1 SF114 и Swift 3 SF314 от ACER отлично подходят для выполнения задач любой сложности.

Swift 1 SF114 укомплектованы процессором Intel Pentium Silver N5000, оперативной памятью DDR4 объемом до 8 ГБ, SSD-накопителем на 128 Гб и графическим процессором Intel UHD Graphics 605. 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 обрамлен рамками толщиной всего 6,3 мм.

Стильная новинка обладает батареей, способной обеспечить работу ноутбука в течение 10 часов. Встроенный датчик отпечатков пальцев быстро и легко проверит личность без необходимости вводить пароль. Легкий металлический корпус весит всего 1,3 кг. Данная модель доступна в серебристом, золотистом и аqua-зеленом цветах.



ACER Swift 3 SF314 – тонкая и элегантная модель с алюминиевым корпусом. Высокий уровень продуктивности данной модели обеспечивают процессор Intel (от Pentium до Core i5 восьмого поколения), 8 Гб оперативки и SSD-накопитель емкостью до 256 Гб. Кроме того, модели ACER Swift 3 SF314-56G оснащены видеокартой Nvidia GeForce MX250 с объемом памяти 4 Гб.



Дисплей новинки выполнен по IPS-технологии, обладает разрешением Full HD и отличается широким углом обзора в 178°, а передача цвета и яркость экрана оптимизируются с помощью технологии Acer Color Intelligence™.



Ресурс батареи – до 12 часов, что дает возможность работать за ноутбуком весь день. Вес ACER Swift 3 SF314 составляет всего 1,3 кг. Модель доступна в серебристом и синем цветах.