Acer перевыпустила ноутбук Swift 1 с новым чипом

10 апреля 2018, 10:15

Тайваньская Acer «отметилась» анонсом своего нового ноутбука - Swift 1 (2018).



Эта «новинка» производителя пришла на замену ноутбуку Swift 1 прошлого года выпуска.

Ключевое новшество – платформа Intel Gemini Lake.

Официально заявлено об использовании чипа Pentium Silver N5000, который производится по 14-нм технологии. Здесь 4 ядра, тактовая частота которых до 2,7 ГГц.



Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение – 1080х1920 точек.

Графика «на борту» - Intel UHD Graphics 605.



Отдельно отмечен интерфейс HDMI.



Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ (SSD). Кроме того, учтен и слот для карт расширения.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, веб-камеру, порты USB 3.0 , USB 2.0 и USB 3.0 Gen 1 Type-C.



Работает новинка под управлением Windows 10 Home.

Дата релиза и цена пока не объявлены официально.