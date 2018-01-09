CES2018: Acer представила обновленный ноутбук Swift 7

В рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегас международной выставки CES2018, тайваньская Acer представила обновленную версию своего тонкого ноутбука - Swift 7.
Новинка получила 14-дюймовый дисплей (вместо 13,3 дюймов в предшественнике), а, кроме того, теперь базируется на Intel Kaby Lake-Y.
Корпус аппарата выполнен из алюминия. Модель стала тоньше – 8,98 мм.
Разрешение дисплея – Full HD.
Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а на твердотельном накопителе – 256 ГБ.
Релиз новинки состоится в марте этого года. Стоимость - $1699.