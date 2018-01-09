9 января 2018, 13:45

CES2018: Acer представила обновленный ноутбук Swift 7

В рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегас международной выставки CES2018, тайваньская Acer представила обновленную версию своего тонкого ноутбука - Swift 7.

Новинка получила 14-дюймовый дисплей (вместо 13,3 дюймов в предшественнике), а, кроме того, теперь базируется на Intel Kaby Lake-Y.

Корпус аппарата выполнен из алюминия. Модель стала тоньше – 8,98 мм.

Разрешение дисплея – Full HD.

Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а на твердотельном накопителе – 256 ГБ.

Релиз новинки состоится в марте этого года. Стоимость - $1699.


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