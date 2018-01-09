CES 2018: анонс ноутбука Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen Mobile

9 января 2018, 11:15

На международной выставке CES2018, которая стартовала сегодня в Лас-Вегас, компания Acer представила свой новый игровой ноутбук - Nitro 5.



Новинка создана на базе процессоров AMD Ryzen Mobile с графикой Radeon RX560.

Объем оперативной памяти – до 32 ГБ. На твердотельном накопителе, согласно официальным данным – до 512 ГБ.



Корпус новинки выполнен с использованием углеродного волокна.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi (802.11ac), гигабитный Ethernet, 3 порта USB, USB Type-C, HDMI и разъем для наушников.



Данная модель появится в США с ценником от $799, а в Европе – от 1099 евро.