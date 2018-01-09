CES 2018: анонс ноутбука Acer Nitro 5 на базе AMD Ryzen Mobile

На международной выставке CES2018, которая стартовала сегодня в
Лас-Вегас, компания Acer представила свой новый игровой ноутбук - Nitro
5.
Новинка создана на базе процессоров AMD Ryzen Mobile с графикой Radeon RX560.
Объем оперативной памяти – до 32 ГБ. На твердотельном накопителе, согласно официальным данным – до 512 ГБ.
Корпус новинки выполнен с использованием углеродного волокна.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi (802.11ac), гигабитный Ethernet, 3 порта USB, USB Type-C, HDMI и разъем для наушников.
Данная модель появится в США с ценником от $799, а в Европе – от 1099 евро.