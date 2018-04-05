Официально представлен мощный игровой ноутбук Acer Nitro 5

5 апреля 2018, 11:15

Тайваньская Acer «отметилась» анонсом своего нового игрового ноутбука - Nitro 5.

Новинка получила мощнейшие процессора Core i7 и Core i7+ восьмого поколения (архитектура Coffee Lake-H).Стоимость начинается с $749. Старт продаж – май месяц.Сама «простая» конфигурация, оцененная в $749 – это Full HD – дисплей, чип Intel Core i5-8300H, графика NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 ГБ ОЗУ и 1ТБ накопитель. Однако если доплатить еще $249, можно добавить графику NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и SSD вместо винчестера на 256 ГБ.Также предусмотрены конфигурации с Intel Core i7+ и Intel Optane, 32 ГБ памяти, 512 ГБ на накопителе NVMe с интерфейсом PCIe и пр. Стоимость последней пока не приводится.