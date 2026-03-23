Acer представляет игровую беспроводную клавиатуру OKR400 из серии Nitro

23 марта 2026, 14:15

Компания Acer представляет беспроводную клавиатуру OKR400 из игровой серии Nitro, которая станет идеальным решением для ограниченного пространства благодаря компактной раскладке, мощным механическим переключателям и гибким возможностям подключения.



Клавиатура получила эргономичную раскладку на 68 клавиш, включая 12 мультимедийных функций, активируемых через комбинации с клавишей Fn. За отзывчивость и плавность нажатий, отвечают красные механические линейные переключатели, которые обеспечивают моментальный отклик без тактильного удара. Технология NKRO со 100-процентной защитой от залипания гарантирует корректную обработку всех одновременных нажатий, что критически важно в динамичных игровых сценах. Кейкапы выполнены из прочного PBT-пластика, устойчивого к истиранию, а заявленный ресурс нажатий достигает 20 миллионов.

Устройство предлагает пользователю три варианта подключения: проводное через USB-A кабель длиной 165 сантиметров, а также беспроводное через компактный USB-ресивер 2.4 ГГц или Bluetooth v5.0. Стабильный сигнал сохраняется на расстоянии до 10 метров, позволяя освободить рабочий стол от лишних проводов и комфортно управлять устройствами. Питание обеспечивается литий-полимерным аккумулятором емкостью 1500 мАч, которого хватит на несколько интенсивных игровых сессий.Дизайн клавиатуры выполнен в стилистике серии Nitro и дополняется синей светодиодной подсветкой с регулировкой яркости. Пользователь может выбирать между четырьмя уровнями: 0, 25, 50, 75 и 100 процентов, чтобы создать комфортную атмосферу в любое время суток.Вместе с другими новинками линейки Nitro клавиатура OKR400 станет надежным инструментом для тех, кто нацелен на развитие игровых навыков. Сочетание трех режимов подключения обеспечивает стабильную связь и мгновенную реакцию на команды, а широкие возможности персонализации позволяют адаптировать устройство под индивидуальные предпочтения и требования различных игровых жанров.