23 марта 2026, 14:15

Acer представляет игровую беспроводную клавиатуру OKR400 из серии Nitro

Компания Acer представляет беспроводную клавиатуру OKR400 из игровой серии Nitro, которая станет идеальным решением для ограниченного пространства благодаря компактной раскладке, мощным механическим переключателям и гибким возможностям подключения.

Клавиатура получила эргономичную раскладку на 68 клавиш, включая 12 мультимедийных функций, активируемых через комбинации с клавишей Fn. За отзывчивость и плавность нажатий, отвечают красные механические линейные переключатели, которые обеспечивают моментальный отклик без тактильного удара. Технология NKRO со 100-процентной защитой от залипания гарантирует корректную обработку всех одновременных нажатий, что критически важно в динамичных игровых сценах. Кейкапы выполнены из прочного PBT-пластика, устойчивого к истиранию, а заявленный ресурс нажатий достигает 20 миллионов.

Устройство предлагает пользователю три варианта подключения: проводное через USB-A кабель длиной 165 сантиметров, а также беспроводное через компактный USB-ресивер 2.4 ГГц или Bluetooth v5.0. Стабильный сигнал сохраняется на расстоянии до 10 метров, позволяя освободить рабочий стол от лишних проводов и комфортно управлять устройствами. Питание обеспечивается литий-полимерным аккумулятором емкостью 1500 мАч, которого хватит на несколько интенсивных игровых сессий.

Дизайн клавиатуры выполнен в стилистике серии Nitro и дополняется синей светодиодной подсветкой с регулировкой яркости. Пользователь может выбирать между четырьмя уровнями: 0, 25, 50, 75 и 100 процентов, чтобы создать комфортную атмосферу в любое время суток.

Вместе с другими новинками линейки Nitro клавиатура OKR400 станет надежным инструментом для тех, кто нацелен на развитие игровых навыков. Сочетание трех режимов подключения обеспечивает стабильную связь и мгновенную реакцию на команды, а широкие возможности персонализации позволяют адаптировать устройство под индивидуальные предпочтения и требования различных игровых жанров.
