Игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 от Acer

8 февраля 2024, 11:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной техники, представила новую периферию для геймеров.

Игровые клавиатуры OKW300, OKW302 обеспечат четкое и быстрое управление персонажем, а игровая гарнитура OHW312 с высоким качеством звука поможет различить даже самые незначительные звуки.

В проводной клавиатуре OKW300 используется стандартная раскладка на 104 клавиши, включая мультимедийные FN + F1-F12. Ресурс нажатий мембранных переключателей доходит до 8 млн. Система Anti-Ghosting позволяет одновременно зажимать до 6 клавиш, предотвращая нежелательные ситуации с залипанием клавиш. Можно не бояться, что во время решающего матча клавиатура не даст провести победное комбо.Благодаря 1.8-метровому кабелю, который используется для подключения, модель легко размещается на столе. Клавиатура обладает 5-цветной подсветкой с регулируемой яркостью для создания поддержания атмосферы игрового пространства. Подсветку можно настроить на постоянное свечение или мерцание. Устойчивые регулируемые ножки не дают клавиатуре скользить по поверхности. Специальные дренажные отверстия предотвращают задержку влаги внутри устройства.Более компактная механическая OKW302 подойдет для тех, кто вынужден реализовывать свой геймерский потенциал в небольшом пространстве. Раскладка на 68 клавиш лишена цифрового блока, который обычно не требуется в играх, зато здесь предусмотрено 26 мультимедийных клавиш. Низкопрофильные линейные свитчи обеспечивают быстрый и точный отклик при нажатии. Ресурс нажатий доходит до 10 млн. 100% NKRO позволяет одновременно нажимать неограниченное число клавиш.Для подключения используется 1.8-метровый USB-кабель. Ультратонкий дизайн не только стильно выглядит, но и увеличивает количество потенциальных точек для размещения клавиатуры. Довершает образ RGB подсветка на 16 млн. цветов с двумя режимами свечения – динамичным и статичным. Уровень яркости можно регулировать в пределах 20%-40%-60%-80%-100%. В конструкции клавиатуры также предусмотрены противоскользящие ножки.OHW312 – полноразмерная закрытая гарнитура с 50-мм динамиками. Звуковая карта поддерживает объемный звук формата 7.1, что создает эффект полного погружения в игровой мир. Высокое качество звука в равной степени позволяет насладиться саундтреками любимых игр и с легкостью определять местоположение противников в онлайн-баталиях. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет 100 ± 3 дБ, импеданс – 32 Ом.Чтобы мультиплеерные игры с друзьями приносили еще больше удовольствия, можно использовать однонаправленный микрофон. Благодаря подвижной конструкции микрофон легко отодвигается в сторону, когда не используется. Частотный диапазон составляет 100 Гц - 10 кГц, чувствительность – -38 ± 3 дБ.Подключение осуществляется при помощи 2.2-метрового USB-кабеля. Удобный контроллер для управления гарнитурой расположен прямо на кабеле. Синяя подсветка и стильный полигональный дизайн позволяют безошибочно определить назначение наушников. Мягкие эргономичные амбушюры и регулируемое оголовье гарантируют комфорт даже во время самых длительных сессий в любимой игре.Игровая периферия от Acer – это надежные и функциональные решения для геймеров любого уровня. Характеристики новых моделей оценит, как любитель пошаговых стратегий, так и опытный пользователь гонок и онлайн-шутеров.