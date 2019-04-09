Игровые компьютерные гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и HS-L390G Dragon

9 апреля 2019, 13:15

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж двух новых моделей из линейки компьютерных игровых гарнитур: OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon.

Аккуратный, сдержанный дизайн новинок в сочетании с выгодной ценой придётся по душе приверженцам минимализма и качественного стереозвука.

Представленные модели входят в геймерскую линейку OKLICK Gaming и станут прекрасным дополнением для игр большинства жанров, популярных на сегодняшний день. Достойный, детализированный звук за компромиссные деньги не оставит равнодушным даже искушённых ценителей продолжительных виртуальных баталий.



Как и большинство гарнитур, созданных для использования в компьютерных играх, обе модели наушников от OKLICK спроектированы по закрытому типу, который подразумевает максимальную шумоизоляцию. Именно эту характеристику принято считать одной из принципиальных с точки зрения игрового процесса.



Игровые гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon различаются в части отделки экстерьера. Первую модель – Abaddon – можно узнать по красным насечкам на чашах, в которых располагаются амбушюры. HS-L390G Dragon выделяют хромированные детали, расположенные на внешних сторонах чаш. Обе модели выполнены в приметном, красно-чёрном цветовом решении.



И OKLICK HS-L380G Abaddon, и OKLICK HS-L390G Dragon укомплектованы мягкими амбушюрами и регулируемой дужкой-оголовьем для максимально удобной посадки наушников на голове киберспортсмена. Это крайне важно для тех, кто привык проводить у монитора по нескольку часов, но не жертвовать своим собственным комфортом.



Обе модели гарнитур снабжены мембранами с диаметром 40 мм. Это больше, чем средний размер мембраны для профессиональных мониторных наушников, что обеспечивает отличную передачу низких частот. Диапазон воспроизводимых частот у OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon располагается в промежутке 30 Гц – 16 КГц. Наряду с чувствительностью в 105 дБ, новые гарнитуры уверенно выдают владельцу глубокий и насыщенный на всех уровнях звук с отличным позиционированием, что также ценится в игровом сообществе.



Обе новые модели игровых гарнитур снабжены встроенным всенаправленным микрофоном для полноценной возможности участия в играх, подразумевающих многопользовательский или командный режимы. Чувствительность микрофонов у представленных гарнитур составляет 56 дБ, что по характеристикам приближает их к студийным микрофонам конденсаторного типа.



Гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon подключаются к компьютеру через стандартный, сдвоенный 3,5 мм аудиовыход под наушники и микрофон. Длина кабеля составляет 1,8 метра.



В комплектацию входят наушники и руководство пользователя.



Технические характеристики OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon:



Тип подключения: проводной

Диапазон воспроизводимых частот: 30 ГЦ – 16 КГц

Чувствительность (уровень звукового давления SPL): 105 дБ (при 1 КГц)

Диаметр динамиков: 40 мм

Регулируемый микрофон

Чувствительность микрофона: 56 дБ

Материал: пластик

Длина кабеля: 1,8 м

Интерфейс подключения: 3,5 mm (mini-jack)

Габариты: 72 x 205 x 172 / 73 x 190 x 180 мм

Вес: 186/162 г