Игровые компьютерные гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и HS-L390G Dragon

OKLICK, производитель компьютерной периферии, анонсировал старт продаж двух новых моделей из линейки компьютерных игровых гарнитур: OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon.
Аккуратный, сдержанный дизайн новинок в сочетании с выгодной ценой придётся по душе приверженцам минимализма и качественного стереозвука.
Представленные модели входят в геймерскую линейку OKLICK Gaming и станут прекрасным дополнением для игр большинства жанров, популярных на сегодняшний день. Достойный, детализированный звук за компромиссные деньги не оставит равнодушным даже искушённых ценителей продолжительных виртуальных баталий.
Как и большинство гарнитур, созданных для использования в компьютерных играх, обе модели наушников от OKLICK спроектированы по закрытому типу, который подразумевает максимальную шумоизоляцию. Именно эту характеристику принято считать одной из принципиальных с точки зрения игрового процесса.
Игровые гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon различаются в части отделки экстерьера. Первую модель – Abaddon – можно узнать по красным насечкам на чашах, в которых располагаются амбушюры. HS-L390G Dragon выделяют хромированные детали, расположенные на внешних сторонах чаш. Обе модели выполнены в приметном, красно-чёрном цветовом решении.
И OKLICK HS-L380G Abaddon, и OKLICK HS-L390G Dragon укомплектованы мягкими амбушюрами и регулируемой дужкой-оголовьем для максимально удобной посадки наушников на голове киберспортсмена. Это крайне важно для тех, кто привык проводить у монитора по нескольку часов, но не жертвовать своим собственным комфортом.
Обе модели гарнитур снабжены мембранами с диаметром 40 мм. Это больше, чем средний размер мембраны для профессиональных мониторных наушников, что обеспечивает отличную передачу низких частот. Диапазон воспроизводимых частот у OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon располагается в промежутке 30 Гц – 16 КГц. Наряду с чувствительностью в 105 дБ, новые гарнитуры уверенно выдают владельцу глубокий и насыщенный на всех уровнях звук с отличным позиционированием, что также ценится в игровом сообществе.
Обе новые модели игровых гарнитур снабжены встроенным всенаправленным микрофоном для полноценной возможности участия в играх, подразумевающих многопользовательский или командный режимы. Чувствительность микрофонов у представленных гарнитур составляет 56 дБ, что по характеристикам приближает их к студийным микрофонам конденсаторного типа.
Гарнитуры OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon подключаются к компьютеру через стандартный, сдвоенный 3,5 мм аудиовыход под наушники и микрофон. Длина кабеля составляет 1,8 метра.
В комплектацию входят наушники и руководство пользователя.
Технические характеристики OKLICK HS-L380G Abaddon и OKLICK HS-L390G Dragon:
Тип подключения: проводной
Диапазон воспроизводимых частот: 30 ГЦ – 16 КГц
Чувствительность (уровень звукового давления SPL): 105 дБ (при 1 КГц)
Диаметр динамиков: 40 мм
Регулируемый микрофон
Чувствительность микрофона: 56 дБ
Материал: пластик
Длина кабеля: 1,8 м
Интерфейс подключения: 3,5 mm (mini-jack)
Габариты: 72 x 205 x 172 / 73 x 190 x 180 мм
Вес: 186/162 г