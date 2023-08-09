Мониторы Acer Vero V247YEbipv и Nitro VG270Ebmiix

9 августа 2023, 11:45

Новый стандарт в частоте обновления: Acer Vero V247YEbipv и Nitro VG270Ebmiix - мониторы, объединяющие высокую производительность с практичностью и универсальностью.



Частота обновления обеих моделей составляет 100 Гц, что делает их идеальным выбором как для профессиональной работы, так и для игр, где гладкий и плавный геймплей существенно повышает качество игрового опыта. Они дарят яркое и кристально четкое изображение с разрешением 1920x1080, а благодаря разнообразным режимам настройки цветов и широкоугольности, пользователь получает глубокие и насыщенные цвета с любого ракурса.



Оба монитора работают в формате 16:9 и используют технологию IPS для яркого и четкого изображения. Благодаря LED-подсветке достигается высокая яркость в 250 кд/м2 и динамическое соотношение контраста 100M:1, что создает выразительные детали и глубину изображения. Поддержка широкой гаммы цветов (99% sRGB) и регулировка 6-и основных предоставляют точность цветопередачи и естественную насыщенность, достоверно воспроизводя каждый оттенок.

В свою очередь, игровой Nitro VG270Ebmiix отличается удивительно низким временем отклика 1 мс, что гарантирует максимальную плавность и реалистичность движущихся объектов. А технология FreeSync у обеих моделей делает поток изображений еще более плавным и согласованным. Так, игровой процесс становится поистине захватывающим и невероятно реалистичным, а работу с мониторами комфортной.Оба монитора отличаются легкостью в использовании и гибкостью настройки, а дизайну ZeroFrame дополнительно расширяет обзор, создавая максимально приятный визуальный опыт. Возможность регулировки наклона экрана регулируется от -5° до 25° для оптимального комфорта пользователя. Опции подключения, в свою очередь, включают HDMI и DP, обеспечивая простоту подключения. Модель Nitro VG270Ebmiix дополнительно оборудована VGA, разъемом Audio out и двумя встроенными динамиками по 2 Вт.Vero V247YEbipv и Nitro VG270Ebmiix имеют дополнительные “фишки”, предназначенные для удобства использования. Так, Acer Display Widget предоставляет простой доступ к различным настройкам монитора для того, чтобы быстро и удобно настраивать параметры экрана в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Navigation Key обеспечивает удобную навигацию по меню и функциям монитора, делая управление им более интуитивным и эффективным. Эти аксессуары помогают пользователю максимально эффективно использовать все возможности мониторов Acer Vero и Nitro.Устройства предлагают высочайший уровень заботы о зрении пользователя. Функции Flicker-Less и Blue Light Filter предотвращают мерцание экрана и снижают воздействие синего спектра света, что способствует уменьшению усталости глаз при продолжительном использовании. Кроме того, функции Low Dimming и Comfyview регулируют яркость и создают более мягкое окружение для зрения.Монитор Acer Vero V247YEbipv примечателен также своей заботой об окружающей среде и экологичным подходом к упаковке, состоящей на 85% из переработанного пластика и 5% органических материалов в своей конструкции.Также важно отметить, что монитор Acer Vero V247YEbipv соответствует высоким требованиям в отношении энергопотребления и уменьшает вредное влияние на окружающую среду, что делает его ответственным и эко-дружелюбным выбором для пользователей, заботящихся о судьбе планеты.Acer Vero V247YEbipv и Nitro VG270Ebmiix - мониторы следующего поколения, способные удовлетворить потребности самых требовательных пользователей в производительности, качестве изображения и комфорте. Они предоставляют универсальный опыт для работы и игр, делая процесс эксплуатации по-настоящему приятным и эффективными.