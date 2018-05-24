Acer представила игровые мониторы Nitro VG0

24 мая 2018, 10:45

Тайваньская Acer «отметилась» анонсом своих новых игровых мониторов - Nitro VG0.



В состав новой линейки вошли VG270bmiix, VG240Ybmiix и VG220Qbmiix.





В основе – IPS-матрица.



Диагонали – 27, 23,8, а также 21,5 дюйма. Разрешение одинаковое – Full HD.



Время отклика – 1 мс. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности - 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1 соответственно. Углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов.



Заявленный охват цветового пространства NTSC – 72%. Отдельно отмечается поддержка технологии AMD FreeSync, которая способна обеспечить синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором.





Все новинки обладают аналоговым портом D-Sub, двумя портами HDMI 1.4. Кроме того, есть 2-ваттные динамики и классический 3,5-миллиметровый разъем.



Как скоро новинки появятся в продаже, пока не известно. Стоимость также не называется.